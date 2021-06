Nesta semana, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) deram início as ações da Operação Narco Brasil, que tem o objetivo de frear o avanço da criminalidade e das drogas por todo o país. Como resultado, o órgão recuperou duas motocicletas com restrições de roubo/furto em Lagarto.

A primeira motocicleta recuperada foi uma Shineray de 50 cilindradas, que havia sido furtada no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto. Ela foi recuperada noite da última quarta-feira, 23, por volta das 21h, após ter passado por um processo de desmanche. “Ao verificar o chassi, constatamos que ela foi tomada na manhã daquele mesmo dia”, ressaltou o 7ºBPM que restituiu a motocicleta ao seu proprietário nas dependências do seu Quartel General.

Já na última quinta-feira, 24, por volta das 11h, os policiais militares apreenderam uma motocicleta Honda CG que estava vindo de Tobias Barreto para Lagarto, como produto de leilão sendo que havia sido roubada, conforme informações do delegado Alisson Lial. “Ao ser abordado, o condutor informou que havia comprado o veículo por R$ 2.200 a um indivíduo conhecido como Primo. Diante disso, o caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto”, disse a polícia.