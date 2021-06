Na última quinta-feira, 24, o Banco do Brasil publicou o edital para o concurso público que visa o provimento de 4.480 vagas em todo o país, sendo que metade delas são para a formação de cadastro reserva. As provas serão realizadas pela Cesgranrio, enquanto as inscrições podem ser realizadas pelo site da banca organizadora até o próximo dia 28 de julho. A taxa custa R$ 38,00.

Em Sergipe, o certame disponibiliza 37 vagas distribuídas entre os seguintes municípios: Aquidabã, Aracaju, Arauá, Boquim, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Capela , Carira, Carmópolis, Estância, Frei Paulo, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga d’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Macambira, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Salgado, São Cristóvão, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru, e Umbaúba.

Distribuição das vagas

2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial , mais 2 mil de cadastro reserva , para atuação nas unidades de negócios em todos os estados e no Distrito Federal;

240 vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia, e outras 240 para cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI, para vagas somente no Distrito Federal.

Fases do concurso

O concurso terá quatro etapas. São elas: 1ª: avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório; 2ª: prova de redação, de caráter eliminatório; 3ª: aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as); 4ª: procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório.

Para participar da seleção, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

Salários e benefícios

O salário inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Conforme o edital, há benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.