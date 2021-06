O vice-líder do Governo Bolsonaro, o deputado federal lagartense Gustinho Ribeiro (Solidariedade), anunciou a destinação de R$ 1,1 milhão para o Hospital São Luís Gonzaga, em Itabaianinha. O objetivo do parlamentar é preparar a rede pública hospitalar de Sergipe para o pós-Covid.

“É importante que tenhamos uma estrutura bem organizada para receber a população durante e, principalmente, após a pandemia. Por isso, estamos destinando esse recurso de mais de R$ 1 milhão para o Hospital São Luís Gonzaga, em Itabaianinha, para atender a população da região Sul do Estado”, afirmou o deputado Gustinho Ribeiro.

E completou: “Estarei sempre à disposição para ajudar os hospitais públicos do nosso Estado. Diante do quadro que o país está atravessando, a Saúde pública deve ser prioridade. Através do nosso mandato, estaremos sempre atentos para que os sergipanos tenham um serviço de qualidade através do nosso trabalho em Brasília”.