Policiais civis da 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto concluíram na última quarta-feira, 23, as investigações que tinham como objetivo apurar um furto qualificado ocorrido em uma loja de celulares localizada na cidade de Lagarto. Além do furto, as investigações apuraram diversos delitos de receptação.

Segundo o delegado Matheus Cardillo, os objetos subtraídos foram 16 aparelhos celulares, destes, 11 já foram recuperados pela Polícia Civil. O prejuízo da vítima foi de aproximadamente R$10 mil.

“Aqueles que foram encontrados em poder dos referidos objetos furtados e que os adquiriram cientes de que se tratavam de celulares de origem ilícita ou que pudessem presumir essa condição, conforme as circunstâncias do caso, responderão pelo crime de receptação dolosa ou culposa”, explicou o delegado.

Com o objetivo de dar continuidade ao combate dos crimes patrimoniais, as equipes da Delegacia Regional de Lagarto darão continuidade às investigações. O intuito é a localização de outros envolvidos e recuperação dos demais objetos subtraídos.