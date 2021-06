De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), neste sábado, 26, e domingo, 27 de junho, a previsão do tempo terá características típicas do início de inverno, especialmente pela queda de temperatura em todos os territórios do estado.

“No sábado, 26, haverá escoamento de chuvas típicas do inverno – estação iniciada no último dias 21 -, em todos os territórios sergipanos. O mesmo acontece no domingo pela manhã, 27, especialmente no Litoral Norte. Já no Território Centro-Sul, o tempo ficará parcialmente nublado”, explica o meteorologista Overland Amaral.

O meteorologista acrescenta que em alguns municípios, as temperaturas ficarão mais baixas. “No Território Centro-Sul, à nível de 200 metros de altitude sobre os municípios de Lagarto, Riachão do Dantas e Simão Dias, a temperatura mínima poderá chegar aos 14°C. Em regiões mais elevadas, como o povoado Palmares, em Riachão do Dantas, ela pode variar em torno de 12° à 13° C”, detalha.

No domingo, 27, a temperatura mínima em General Maynard, no Território Leste Sergipano, pode chegar aos 14° C. No Território da Grande Aracaju, a mínima estimada é de 16°, enquanto nos demais territórios do estado, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 15°.