Na última sexta-feira, 25, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), assinou a ordem de serviço para construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no Conjunto Centenário. A ação fez parte da comemoração do aniversário de emancipação política do município.

Segundo a Prefeitura de Simão Dias, a obra será executada com recursos oriundos do Governo Federal, através do Ministério da Cidadania. Já o prefeito destacou o seu orgulho diante da importância da obra para a população simãodiense.

“O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) é uma unidade pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam situações de violações de direitos ou de violências. Uma pessoa será atendida no CREAS, entre outras situações, por sofrer algum tipo de assédio, de discriminação, de abuso, de violência ou por demandar cuidados em razão da idade ou deficiência”, comentou o gestor.

Cabe destacar que o ato contou com a participação do ex-senador Antônio Carlos Valadares (PSB) e que, após a finalização da cerimônia, as máquinas deram início a obra. Confira os registros abaixo.