Nesta semana, o Ministério da Saúde enviou a Sergipe 72 mil vacinas, sendo 24.570 doses da Pfizer, 31.200 da Coronavac e 16.300 da Janssen. Contudo, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que apenas 11 municípios receberão a primeira remessa de vacinas da Janssen, uma vez que o recebido foi menor do que o esperado.

Com isso, os primeiros municípios a receberem as doses da Janssen, que não precisa da aplicação de uma segunda dose, são: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Estância, Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto, Laranjeiras, Simão Dias e Nossa Senhora da Glória.

De acordo com a SES, a distribuição das vacinas ocorrerá ao longo deste sábado, 26. Ela também observou que os 11 municípios foram selecionados por estarem em situação de alto número de casos e óbitos por covid-19. Por isso, a pasta informou que o envio dos imunizantes tem “objetivo é retomar a vacinação da primeira dose e avançar na aplicação de D2 nos municípios do interior e na capital sergipana”.

Cabe destacar que em Lagarto, a aplicação da primeira dose está suspensa desde a última quarta-feira, 23, por falta de imunizantes. Aquela foi a segunda paralisação em menos de sete dias. O estoque encerrou dias após a Secretaria Municipal de Saúde iniciar a imunização dos maiores de 45 anos sem comorbidades, maiores de 18 anos com comorbidades ou que sejam trabalhadores da educação, bem como os trabalhadores industriais maiores de 40 anos.