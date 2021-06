Na noite da última sexta-feira, 25, a Prefeitura de Lagarto deu início a realização do Festival da Mandioca – Live Show. Dentre bandas, quadrilhas e DJs, o evento contou com sete das oito apresentações que estavam previstas. É que a Banda Violão de Ouro, uma das atrações mais esperadas da noite, acabou tendo sua participação cancelada.

Segundo a produção da Banda Violão de Ouro, o cantor Roberto e outro músico foram testados pelo Município, através do exame de sangue. O resultado deu positivo. Contudo, os dois resolveram fazer uma contraprova, por meio do RT-PCR (o teste do nariz), e o resultado deu negativo.

Por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais, a Banda ainda explicou que o resultado da contraprova chegou faltando uma hora e trinta minutos para a transmissão da live show, o que acabou provocando transtorno devido a “falta de tempo suficiente para organizar a logística”.

Procurado pelo Portal Lagartense, o Secretário Municipal da Cultura, da Juventude e do Esporte, Adriano Fontes, disse que a Banda Violão de Ouro não participará deste festival, mas que será aproveitada em outra oportunidade. Ele também ressaltou que a suspensão da mesma ocorreu por motivos de segurança, uma vez que todos estão sendo testados antes de adentrar ao Colégio Frei Cristóvão, de onde está sendo transmitida a live show.

