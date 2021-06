No final da manhã deste sábado, 26, uma mulher de prenome Sara, de 25 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no povoado Ilhotas, na zona rural de Simão Dias.

Segundo informações, a mulher estava no banco de passageiros de um Crossfox por algum motivo ainda desconhecido acabou capotando. O condutor era um policial militar da reserva.

Diante do ocorrido, o Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) enviou duas ambulâncias ao local. Contudo, com o óbito, o Instituto Médico Legal foi acionado para fazer o recolhimento do corpo da mulher.

Cabe destacar que as informações ainda indicam que a mulher era de Aracaju, estava grávida, e tinha ido a Simão Dias para passar o final de semana no povoado Muniz, para onde o veículo seguia antes do ocorrido.