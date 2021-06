Nesta sexta-feira, 25, a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretária Municipal de Saúde, confirmou mais 35 casos de COVID-19.

Tratam-se de 18 pacientes do sexo feminino, sendo 10 residentes em zona urbana e 08 em zona rural e 17 pacientes do sexo masculino, sendo 13 residentes em zona urbana e 04 em zona rural. A faixa etária predominante compreende os adultos com idade entre 40 a 49 anos.

O órgão também confirmou mais 01 óbito, trata-se de 01 Idosa de 73 anos, com comorbidades prévias, que estava internada em hospital da rede pública.