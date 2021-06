O Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae) do Governo de Sergipe emitiu uma nova resolução, que autoriza o funcionamento das atividades não essenciais e especiais nesta terça-feira, 29 de junho, dia de São Pedro. O texto será publicado hoje, 28, no Diário Oficial do Estado.

Com isso, nesta terça-feira poderão funcionar o comércio em gera;, salões de beleza, barbearias e semelhantes; shopping centers, galerias, centros comerciais e clubes sociais poderão funcionar na data, assim como restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias para consumo no local.

Além disso, também estarão liberadas as atividades em praias, orlas fluviais, parques aquáticos e similares, parques e praças esportivas. Fica mantido também o ponto-facultativo para o serviço público estadual.

Segundo o Governo de Sergipe, a medida considera a recente melhora na situação epidemiológica da pandemia no estado, com decréscimo na média móvel de sete dias de óbitos, de casos e de internações por Covid-19, e atende ao pleito das entidades Sindilojas, Sincodiv, Sincadise, Ases, Sincovese, Sincomactintas. O Ctcae se reunirá novamente na próxima quinta-feira, 1° de julho.