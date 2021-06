Na tarde do último domingo, 27, por volta das 14h, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão de um homem, após este – portando uma faca – tentar contra a vida de duas pessoas. O caso ocorreu no centro da cidade de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, a primeira vítima invadiu a casa de um cidadão para fugir do agressor. Lá, ele pegou uma foice para se defender e seguiu para um destino ignorado. Diante disso, o agressor também adentrou a residência e partiu para cima do proprietário do imóvel, para tentar contra a sua vida.

“A guarnição, após diligências, conseguiu localizar o suspeito em sua casa, bem como a arma branca, sendo os envolvidos conduzidos para a Delegacia Regional de Lagarto, para a tomada das medidas cabíveis”, informou o 7ºBPM que resumiu a situação como sendo ameaça.