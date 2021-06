Na noite do último domingo, 27, por volta das 19h, um homem foi preso por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) pelo crime de tráfico de drogas. O caso ocorreu na Rua Maria Teles, situada no bairro Loiola, em Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, a prisão foi realizada após populares denunciarem um intenso tráfico de drogas em uma das residências daquela rua. Diante disso, a polícia foi ao local e, durante a revista, encontrou um pote de creatina contendo 28 pinos de cocaína e outro com um pó da mesma droga, além de seis pinos vazios no quintal.

Diante do ocorrido, os policiais da Força Tática do 7ºBPM encaminharam os entorpecentes e o individuo denunciado para a Delegacia Regional de Lagarto, onde foram tomadas as providência cabíveis.