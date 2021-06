Na tarde do último sábado, 26, uma motocicleta colidiu com uma caminhonete, na Rodovia SE-270, no entroncamento situado na entrada de Lagarto que dá acesso ao bairro Cidade Nova.

Segundo informações, o motociclista seguia em direção a Simão Dias quando acabou colidindo contra a caminhonete que atravessava a rodovia em direção ao matadouro de Lagarto.

Diante disso, o motociclista acabou sofrendo com uma fratura exposta na perna direita. Diante disso, ele foi socorrido e levado ao hospital pelo Samu. Já a Polícia Militar e agentes do DTTU estiveram no local para controlar o trânsito na região.