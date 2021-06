A rigor, já existe uma definitiva edição em CD do álbum, lançada na forma de disco duplo, em 2012, para festejar os 30 anos de vida dos Titãs. Essa versão apresentou no disco 2 as versões embrionárias – demos, no jargão fonográfico – das 13 músicas que compõem o corrosivo repertório autoral do álbum produzido por Liminha, Pena Schmidt e Vitor Farias.