A aplicação da primeira prova da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) acontece no período de 28 de junho de 2021 a 3 de agosto de 2021. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

As escolas participantes vão poder aplicar as provas na data a seu critério, desde que dentro do prazo estipulado no calendário e enviar o cartão de resposta para a coordenação da Olimpíada.

As provas e as soluções serão disponibilizadas em PDF na página da escola. Além disso, será enviado um exemplar de cada prova e a máscara de correção juntamente com o material de apoio para a aplicação, que devem chegar até o dia 28 de junho.

OBMEP