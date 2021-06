De lá para cá, o artista procurou se enquadrar nas tendências do mercado fonográfico, as tais “outras nuances” mencionadas pelo cantor.

Em 2019, Léo fez feat. com Ludmilla em Sol das 6 (Paulinha Gonçalves) – em singleapresentado como o início oficial da carreira solo do cantor – e tentou entrar na onda do reggaeton com os singles Cover e Wi-fi do vizinho.