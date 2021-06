Pesquisadores do Wyss Institute, da Universidade de Harvard, e do Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, desenvolveram um tipo de teste de Covid-19 que pode ser instalado em máscaras e que é capaz de entregar o resultado menos de duas horas após ser ativado. A descoberta foi divulgada nesta segunda-feira (28) na revista “Nature Biotechnology”.

Trata-se de um dispositivo com um tecido reagente que é instalado previamente na máscara. Quem usa o acessório pode ativar o teste a partir de um botão.