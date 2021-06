Após finalizar o evento no último domingo, 27, a Prefeitura de Lagarto informou que 10 mil internautas deram uma passadinha nos canais oficiais da gestão municipal para conferir todas as atrações do Festival da Mandioca de 2021.

Registros da última noite do Festival da Mandioca de 2021 1 de 4

Os shows foram realizados e transmitidos da Escola Municipal José Antônio dos Santos, no bairro Loiola. Lá, foi montado um palco que homenageou o músico lagartense Eliezer do Acordeon, falecido em janeiro deste ano.

Já os artistas foram custeados com recursos federais da Lei Aldir Blanc. Contudo, por conta da pandemia que infectou alguns artistas, algumas apresentações tiveram que ser canceladas do Festival da Mandioca, a exemplo da Banda Violão de Ouro.

Cabe destacar que todos foram testados antes de adentrar ao espaço das transmissões e que, devido a audiência, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SDD), agradeceu aos internautas e artistas, bem como falou da sua expectativa para o São João de 2022.

“Que ano vem, com fé em Deus, com todo mundo imunizado, possamos estar curtindo essa festa no meio da multidão, lá na Praça do Tanque Grande, com toda a alegria que temos direito” desejou a prefeita Hilda Ribeiro.