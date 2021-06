Na última segunda-feira, 28, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), inaugurou a revitalização da Rodovia SE-361, entre Simão Dias e Poço Verde. O trecho entregue parte do povoado Triunfo, em Simão Dias, até a sede da cidade de Poço Verde, na região Centro-Sul de Sergipe.

“Sem o esforço que estamos empreendendo, não teríamos condições de garantir mais R$ 130 milhões, recursos do tesouro estadual, para somar um total de R$ 350 milhões e garantir, nessa primeira etapa, o Pró Rodovia I, recuperar, praticamente reconstruir cerca de 500km de rodovias. Não dá para fazer tudo de uma única vez, mas dá para planejar e já estamos trabalhando o Pró rodovias II”, disse Belivaldo.

Na primeira etapa da revitalização, em 2018, foram recuperados 12 km entre a sede de Simão Dias e o Povoado Triunfo, na ordem de R$ 3.978.367,93, com recursos oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste) e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). Na segunda e última etapa, 31,68 Km foram revitalizados no valor de R$ 12.769.398,50, com investimentos do Finisa, sendo o valor total da obra de R$ 16.747.766,43. Os serviços foram executados pelo Consórcio AGC Construções e Empreendimentos e Heca Ltda.

“A rodovia ficou boa, melhorou bastante. Antes estava cheia de buracos, sem sinalização. Eu passo aqui todos os dias e, antes, gastava 50 minutos entre Simão Dias e Poço Verde; hoje se gasta 30 minutos. Melhorou muito minha rotina de trabalho”, enfatizou o lavrador José Pedro dos Santos Leal. O microempreendedor Jânio Clécio dos Santos Cordeiro, dono de um pequeno restaurante nas imediações da rodovia, também destacou os benefícios da revitalização. “Facilitou o transporte até a cidade e melhorou muito a vida do cidadão poço-verdense. Sinto-me mais seguro, porque moro a 1 km daqui e preciso ir e vir de moto várias vezes”, ressaltou Jânio.

Além de melhorar a trafegabilidade, a recuperação da rodovia facilita o deslocamento entre os vários povoados circunvizinhos entre os dois municípios, bem como ao município baiano de Heliópolis. “Agora, nós entregamos a reestruturação total dessa rodovia para a comodidade não só da população, no que diz respeito ao transporte intermunicipal, bem como ao escoamento da safra, seja da agropecuária ou agrícola em geral”, destacou o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto.

Mais ações

Ainda na região, o Programa Pró Rodovias está executando a revitalização da Rodovia SE-179, entre Simão Dias e o município de Pinhão (no Agreste Central de Sergipe), com extensão de 24,40 Km e investimentos de R$ 12.413.605,70 (recursos do Finisa), cujo percentual de execução é de 75%; e de Pinhão à BR 235, com extensão de 10 km e investimentos de R$ 6.266.490,61 (recursos próprios), com 86% dos serviços executados, totalizando R$ 18.680.096,31.