Reunião entre gestores e técnicos do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh) e da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) discutiu a viabilização de cursos na área de saúde voltados para a assistência que possibilitem ações de educação continuada e permanente de funcionários do Estado de Sergipe.

A iniciativa envolve o Hospital Universitário de Lagarto, o Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS em Lagarto e a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O ponto de partida será o oferecimento do curso Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC) para colaboradores da área de saúde do estado, que prepara profissionais e equipes para situações de emergências cardiovasculares como arritmias, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral.

O HUL-UFS está em fase final de habilitação para se tornar centro formador em SAVC (ACLS em inglês), chancelado pela Fundação Zerbini, vinculada ao Instituto do Coração de São Paulo (InCor). A importância do curso está em aprimorar habilidades profissionais, incentivar o raciocínio rápido e estratégias para a tomada de decisões em situações de emergência.

Simulação de situações reais

“O curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia permite treinar competências para o atendimento de pacientes que apresentam emergências médicas, utilizando, entre outras estratégias, a simulação de situações reais”, enfatiza o professor Fernando Every, gerente de Ensino e Pesquisa do HUL-UFS.

“Ficamos muito felizes com a reunião e visita realizadas, principalmente pela constatação in loco de toda a estrutura disponível do laboratório de simulação realística, que possibilitará uma formação muito mais qualificada para os profissionais de saúde”, observa Lavínia Aragão, diretora geral da Funesa. “Temos certeza de que a nossa relação de parceria com a UFS será ainda mais fortalecida com as novas possibilidades que surgem a partir de agora”, complementou.

“Visto ser o HUL um hospital universitário que tem como pilar principal a formação de profissionais através do ensino, da pesquisa e da assistência, ressalta então em importância esse tipo de parceria”, destaca o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, professor Manoel Cerqueira Neto.