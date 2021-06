Na noite do último domingo, 27, a lagartense Darlla Santos, de 29 anos, conquistou o título de I Rainha Junina G, na cidade de Estância. Ela representou a quadrilha junina Raio da Silibrina, de Lagarto, que levou para a sua apresentação o tem “A Força de uma mulher negra, forte, ousada ,guerreira e protetora”.

Durante a apresentação, a quadrilha buscou levar ao palco a religiosidade afro-brasileira ao falar da orixá – Oyá – que é a senhora dos raios e das tempestades e que possui a leveza de uma borboleta e a força de um búfalo. Neste cenário, Darlla vestia um figurino feito pelo estilista Nenê Prata e que trazia referências a Festa da Silibrina de Lagarto.

Segundo Darlla Santos, em seu figurino, os fogos estão representados nos tons dourados, as fogueiras através dos tons alaranjados, e o colorido feito em pérolas e bordados a mão representando as bandeirolas geralmente usadas para enfeitar as ruas e os arraiais da cidade.

“O seu arranjo de cabeça, feito pelo estilista Brunno Sulliwan, recebe o dourado dos fogos, o chapéu de palha e suas bandeirolas, assim essa composição foi criada para abrilhantar o charme de nossa candidata, Que além de levar o nome de nossa junina Raio da Silibrina, também leva essa grande manifestação folclórica de nossa cidade”, destacou a quadrilha.

Figurino de Darlla foi desenhado por estilistas 1 de 2

Darlla Santos é de Lagarto, instrutora de Fit Dance e com passagens pelo Ballet Clássico. Já o título obtido em Estância foi o seu primeiro ao longo de três anos intensos de dedicação, através de ensaios e mais ensaios. Segundo a Raio da Silibrina, a conquista do título é a realização de um sonho de infância.