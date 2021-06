Desde o ano passado a instituição faz a inclusão do nome social no RG, mesmo que ainda não tenha sido feita a retificação na certidão de nascimento. “Hoje já é possível a utilização do nome social, independente da mudança em cartório. Existem normas nacionais e essa comunidade tem seu direito a expressar seu nome social”, explicou o diretor do instituto, Jenilson Gomes.