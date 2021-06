Por volta do meio dia da última terça-feira, 29, uma tentativa de homicídio foi registrada no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto. Segundo informações, a vítima foi alvejada com três disparos de arma de fogo e deu entrada no Hospital Universitário de Lagarto momentos depois do ocorrido.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), a arma utilizada o crime foi uma arma calibre 12. O órgão ainda informou que a vítima havia contado que os disparos foram desferidos por uma pessoa desconhecida que estava próxima da sua residência e que depois fugiu.

Apesar dos disparos, a vítima não corre risco de vida e segue em observação no HUL.