A partir desta sexta, 02 de julho, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) abre inscrições para o Processo Seletivo para contratação de professor substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. No total, o certame oferece 12 vagas para as áreas de Química, Arquitetura, Física, Ciências Agrárias, Matemática, Artes, Biologia/Biotecnologia, Biologia/Vegetal, Pedagogia/LIBRAS e Psicologia da Educação. As oportunidades são para os campi: Aracaju, Estância, Glória, Itabaiana, Lagarto e São Cristóvão.

As inscrições deverão ser realizadas até 12 de julho, através do site: sipac.ifs.edu.br/sigrh/public/home.jsf . O interessado deve clicar no “Menu Concursos” > “Concursos Abertos” > “inscrever-se no concurso” > “inscrever-se para a vaga na área do concurso”. O candidato só poderá se inscrever em uma única área, dentre as especificadas no edital da seleção. Caso faça mais de uma inscrição, somente a última será considerada válida.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 50, 00, mas se o candidato estiver amparado pelo Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, ele terá o período de 02/07 a 05/07 para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

A seleção

A seleção do Processo Seletivo ocorrerá por meio de Prova de Títulos, em que uma Comissão Examinadora (composta de três membros) fará a análise da documentação enviada. A Prova de Títulos terá caráter eliminatório e classificatório, valendo cem pontos e obedecendo aos critérios estabelecidos em edital.

Esta seleção terá validade de até um ano, contado a partir da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período, a depender da Administração. Os vencimentos básicos chegam a R$ 2.236,32 (para regime de 20 horas) e R$ 3.130,85 (para regime de 40 horas). Além disso, o contratado fará jus a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, dentre outros benefícios.

Os resultados preliminar e final serão divulgados em 03/08 e /11/08, respectivamente, no site http://www.ifs.edu.br/concursos-editais-progep/2021, sendo que o resultado final também será publicado no DOU. Para conferir o edital, clique aqui.