O Instituto Federal de Sergipe (IFS), publicou edital com 12 vagas para contratação de professor substituto de ensino básico, técnico e tecnológico. As inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira (2) e encerram no dia 12 de julho.

As vagas são para as áreas contempladas de química; arquitetura; física; ciências agrárias; matemática; artes; biologia/biotecnologia; biologia/vegetal; pedagogia/LIBRAS e psicologia da educação. E as oportunidades são para os campi Aracaju, Estância, Glória, Itabaiana, Lagarto e São Cristóvão.

O interessados podem se increver através do site em uma única área, dentre as especificadas no edital da seleção. Caso faça mais de uma inscrição, somente a última será considerada válida.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 50, 00, mas se o candidato estiver amparado pelo Decreto n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, ele terá o período de 02/07 a 05/07 para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição.

A seleção ocorrerá por meio de prova de títulos, em que uma comissão examinadora (composta de três membros) fará a análise da documentação enviada. A prova de títulos terá caráter eliminatório e classificatório, valendo cem pontos e obedecendo aos critérios estabelecidos em edital.