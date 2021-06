“O Érick não soube da morte do pai. Meu tio ligou para ele ir no hospital, porque o meu pai estava partindo. Então ele saiu de casa desesperado para tentar chegar a tempo no hospital para se despedir”, disse.

Laert era casado com Izolete. O casal tinha três filhas, Laiane, Franciole e Istefânia, além de Érick, o caçula. No domingo, a família foi informada da piora do estado de saúde do pai e já se preparava para a despedida.

Istefânia, que reside em São Paulo, estava viajando de carro para o município do interior do RS, por estar grávida. Perto de chegar em Rosário do Sul, ela foi comunicada do acidente com o irmão.

“Eles partiram assim, com a diferença de alguns minutos. Ele não chegou a tempo, se acidentou. Enquanto meu pai partia no hospital ao lado da minha mãe e da minha irmã, elas ouviam o barulho da Samu que chegava”, lamentou.