O ex-deputado federal e presidente do MDB Sergipe Sérgio Reis esteve reunido na última quarta-feira, 30, com o secretário Nacional de Habitação, Alfredo Eduardo Santos, em Brasília, para discutir a retomada do setor no estado de Sergipe e solicitou também a construção de 2 mil casas no município de Lagarto. Na oportunidade, ele esteve na reunião representando o deputado federal Fábio Reis, que está em Lagarto acompanhando obras que estão em andamento.

Segundo Sérgio, Alfredo explicou que houve um grande corte no orçamento do Programa Casa Verde e Amarela por conta da crise do novo coronavírus, mas que, assim que recomposto o orçamento de R$ 1,8 bilhão, o projeto de construção das unidades habitacionais será colocado em prática.

“Como representante aqui do deputado Fábio Reis, estou lutando pela liberação dessas unidades habitacionais, que serão construídas nos povoados do município de Lagarto”, detalhou Sérgio, explicando que o orçamento pode ser recomposto já em agosto.

Ele ainda ressaltou o impacto econômico que pode gerar. “É um dos programas sociais mais importantes que o Governo Federal pode desenvolver porque dá dignidade às famílias mais carentes e é uma forma direta de alavancar a economia, gerando emprego, renda e contribuindo para o comércio local”, afirmou.

Para o presidente do MDB, além do turismo e agricultura, o investimento na construção civil é uma das maneiras mais rápidas de facilitar a retomada da onda de crescimento e geração de empregos.