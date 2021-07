Na manhã da última quarta-feira, 30, Emanuelle Dias, de 38 anos, foi presa ao tentar entrar no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza, em Tobias Barreto, com dois aparelhos de celular escondidos no ânus.

Segundo a direção da unidade, ela foi descoberta após passar pelo scanner corporal. Na oportunidade, ela confirmou a existência de apenas um celular, mas o segundo foi localizado após a retirada do primeiro e uma nova passagem pelo scanner.

Ainda de acordo com a direção do presídio, o que chamou a atenção dos policiais penais foi a facilidade e A rapidez com a qual ela conseguiu retirar os aparelhos. Tudo foi encaminhado para a delegacia de Tobias Barreto.