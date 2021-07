Cumprindo a agenda de compromissos, na tarde desta quinta-feira (1) a Prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro se reuniu no gabinete do executivo com representante do Departamento de Infraestrutura de Sergipe (DER) diretor Felipe Rodrigues.

O encontro, que contou com a participação dos secretários municipais de Planejamento, Adriel Alcântara; de Obras, Igor Almeida e do Engenheiro da Seplan Bismarck Santos, teve por objetivo apresentar e discutir os principais detalhes das obras de duplicação em um trecho de 2,02km da Rodovia Antônio Martins de Menezes, precisamente do Fórum até o trevo de acesso a cidade de Riachão.