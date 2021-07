Na noite da última quinta-feira, 1° de junho, dezenas de entregadores de delivery que atuam por aplicativos, a exemplo do QueroDelivery e Querolog, em Lagarto, paralisaram suas atividades.

A paralisação ocorreu por volta das 19h e a concentração ocorreu na Praça Filomeno Hora, no centro da cidade, de onde eles partiram em motociata promovendo um buzinaço por algumas ruas da cidade.

Contudo, antes do ato motorizado, os entregadores acusaram a empresa de lucrar com as taxas pagas pelos clientes, não repassando para eles nem 50% dos valores cobrados, independente de onde vá levar o pedido. Um deles relatou ao O Papa-Jaca que as empresas estão pagando apenas R$ 3,50 por frete.

Já na página Entregadores Mil Grau, que reúne os motoboys que atuam em Lagarto, outro motoboy fez o seguinte apelo: “Olhem por nós, porque levamos o lanche para o povo na rua e só ganhar R$ 3,50 fica complicado. Nós corre risco, quebra a moto, peça tudo cara, gasolina aumentando, só não aumenta o valor da entrega e cada um tem sua família para sustentar”.

Até o momento, o QueroDelivery e Querolog não se pronunciaram sobre o assunto.