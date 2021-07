O ensaio feito na última semana de junho tem chamado a atenção de internautas que ressaltam a performance dos modelos e das belezas naturais da caverna.

“Tentei trazer um ensaio fashion em que os modelos não utilizariam aquelas roupas de mergulhadores e nem os cilindros de ar. Procuramos usar roupas convencionais para tentar ter um resultado cada vez mais natural”, explicou ao G1.

Ainda de acordo com o fotógrafo, o espaço escolhido no Mato Grosso do Sul foi justamente com o objetivo de associar a natureza selvagem. E, em meio a ela, criar uma interação dos modelos como se eles estivessem em uma sessão de fotos convencional.

“Dificilmente eu repito uma viagem para o mesmo lugar, mas essa região é encantadora, e o trabalho final sempre me surpreende por conta da presença tão exuberante da natureza que é possível encontrar neste espaço”, afirmou.

O profissional ainda reforça que toda equipe de profissionais, e inclusive os modelos, têm experiência em mergulho — alguns deles trabalham até com resgate.