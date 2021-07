Nesta quinta-feira, 1° de julho, a Prefeitura de Lagarto em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) realizou no Ginásio “Ribeirão”, testagens para Coronavírus em feirantes do município.

A ação contou com testes rápidos para detecção de anticorpos e swab antígeno rápido (cotonete) que detecta o vírus.

Essa estratégia é de extrema importância para o diagnóstico da doença, isolamento oportuno e controle da cadeia de transmissão.