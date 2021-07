Diante da pandemia e dos Planos de Contingencia, desenvolvidos pela Prefeitura de Lagarto, a Secretaria de Assistência Social deu prioridade no atendimento as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, ou que foram agravadas, com o aumento do desemprego e com a falta de acesso a renda, com diversas estratégias para atender as famílias.

Desde os programa sociais de transferência de renda, os programas de alimentação (segurança alimentar e nutricional) e principalmente com estratégias de enfrentamento ao desemprego.

A Administração Municipal vem articulando o mercado de trabalho, via NAT, através da SEDEST, propiciando cursos de qualificação profissional. Com esse objetivo primordial, foi firmada uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

E nesta quinta-feira (1), ocorreu a conclusão de três turmas de cursos profissionalizantes via Senai. Respectivamente: Mecânica de motores a diesel, Panificação e Confeitaria.

Vale salientar que o curso de mecânica de motocicletas terá sua conclusão na próxima terça-feira.

A prefeita de Lagarto Hilda Ribeiro, acompanhada pelo secretário Valdiosmar Vieira, esteve presente a cerimônia para parabenizar os alunos e comprovar o sucesso e a qualidade de mais uma qualificação, proporcionada pela parceria entre a Prefeitura e a instituição.

“Estamos muito felizes com mais este resultado da parceria com o Senai, que ocasiona mais uma remessa de jovens, que saem destas carretas com um certificado em mãos, seja para enriquecer seus currículos, ingressar no mercado de trabalho ou quem sabe mesmo, valorizar seus cargos em atividades que eles já exercem ou para jovens empreendedores que pretendem investir em um micro ou pequena empresa. Parabéns e boa sorte para todos” afirmou a prefeita Hilda.

Ainda de acordo com a gestora, a parceria não finda com a conclusão. As carretas seguem para a Colônia 13, onde os cursos terão inicio no próximo dia 12 de julho. Serão ofertadas 60 (sessenta) vagas. Fiquem atentos as divulgações, com todas as informações para você que gostaria de se qualificar e não tem condições de pagar por um curso.