O animal é o maior peixe ósseo conhecido e existem cinco espécies no mundo. Ele pode atingir três metros de comprimento e mais de uma tonelada. O peixe-lua encontrado no Litoral do Piauí foi conservado em uma câmara fria para servir de pesquisa e ainda não foi pesado.

A bióloga Verlane Magalhães, do Instituto Tartarugas do Delta, contou que o animal chegou se batendo e morreu. Segundo ela, essa a primeira vez que a espécie foi encontrada viva no Litoral do Piauí.