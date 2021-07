A Secretaria de Saúde de Lagarto vem a público esclarecer que não recebeu e nem utilizou vacinas vencidas no Plano Municipal de Imunização Contra a Covid-19.

A aplicação das doses referente ao lote 4120Z005 foi realizado dentro do período determinado pelo fabricante, porém foram identificadas inconsistências no lançamento da informação no sistema do Ministério da Saúde.

A Secretaria informa ainda que os lotes de vacina são todos registrados em planilhas durante o momento da aplicação e que a validade é monitorada para o uso na data adequada. A Equipe de Saúde procura seguir integralmente todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde referente ao Plano Estadual e Nacional de Imunização.