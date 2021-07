Na última sexta-feira, 02, a Polícia Militar, por meio da Força Tática do 7º BPM, prendeu homem com veículo adulterado na identificação e com restrição de roubo e furto no município de Lagarto.

O carro foi abordado após a passagem no Scaner que detecta veículos com restrição. Consultada a placa do veículo e durante a vistoria no carro, um Onix de cor branca, de placas PJN 3b14, os policiais perceberam que a numeração do chassi e do motor estava danificada, com indícios de adulteração.

Indagado sobre a origem do veículo, o condutor informou que comprou de um cidadão morador da cidade de Estância. Após consulta minuciosa, descobriu-se que o carro, Onix branco, tinha restrição de roubo e furto e que a placa original, PJL – 1788, era de Salvador/BA. O caso foi encaminhado à delegacia.