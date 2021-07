O sofrimento trazido pela internação por Covid-19. Em muitos casos, é preciso lidar com a reabilitação e as sequelas (decorrentes da própria doença ou da internação, como a falta de atividade durante o tempo na UTI. Uma delas é a sarcopenia aguda, a perda de massa magra, que reduz a massa muscular e afeta a qualidade de vida de jovens, adultos e idosos. Pessoas cada vez mais jovens têm sido acometidas no pós-Covid. Para entender como está o andamento das pesquisas sobre esses sintomas, os docentes Erika Ramos e Miburge Júnior, do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde do campus Lagarto, trabalham em parceria com representantes da Florida International University, nos Estados Unidos , e do Advanced Physical Therapy Courses, em Madri, na Espanha.

Esses danos podem ser severos e acompanhar os recuperados da Covid por um tempo. “O estado de insuficiência grave do tecido muscular promove marcante dor e fadiga generalizada, como resposta a redução significativa da massa magra em mais de 40%, diminuição de força entre 45 e 60%, perda de resistência muscular em pelo menor 40% e atraso na coordenação motora para atividades simples como sentar, levantar e caminhar”, avalia o professor Miburge.

Outro dano causado pela sarcopenia aguda é o enfraquecimento dos músculoa ligados ao sistema respiratório, o que provoca uma sensação de perda de fôlego no indivíduo com síndrome de pós-covid. “Mais especificamente, devemos entender que os músculos funcionam como uma bomba motriz controlando a velocidade do fluxo sanguíneo, produzindo calor corporal, gerando energia para o corpo através da quebra do ATP, atuando em funções metabólicas hormonais, além das ações de locomoção e controle respiratório, pois, sem os músculos diafragma, intercostais e acessórios não existiria uma respiração espontânea”, observa.

Para a reabilitação, é necessário procurar uma equipe multidisciplinar, com médicos e fisioterapeutas especializados, nos sistemas público ou privado.