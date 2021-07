Policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/6º BPM) prenderam um homem que ameaçava a irmã com uma faca no povoado Água Fria, no município de Salgado.

A equipe do 6º BPM foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica no Povoado Água Fria. Na residência, localizada na Rua da Estrada Velha, os policiais militares foram informados que um homem, supostamente drogado, havia ameaçado a própria irmã com uma faca.

O agressor foi localizado ainda com o objeto utilizado para ameaçar as vítimas. Ele também ameaçou os policiais, mas foi contido e encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.