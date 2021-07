Na última sexta-feira, 02 de julho, Cleberton Júlio dos Santos, de 37 anos, morreu vítima de complicações provocadas pelo novo Coronavírus (Covid-19), após 20 dias de internamento no Hospital Universitário de Lagarto.

Conhecido como Julinho, ele havia concluído a graduação no curso de contabilidade e atualmente trabalhava na Casa do Lavrador. Além disso, ele era filho de Willame CD, neto do folclórico Zé Padeiro e irmão de Wesley da Freestyle e sobrinho do DJ Washington.

Segundo a família, o corpo de Cleberton Júlio dos Santos está sendo velado no Velatório da Planfam e seu sepultamento está previsto para ocorrer às 11h, no Cemitério Nossa Senhora da Piedade.