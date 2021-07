Netos de Martinho da Vila, os irmãos Dandara Ventapane e Raoni Ventapane formam dupla – que entrou em cena no fim de 2017 com o show Canta, canta, minha gente , espécie de roda de samba baseada no repertório do avô – e, após quatro anos, lançam o primeiro EP da discografia.

O título do disco, Atravessando gerações, já sinaliza que os artistas prosseguem com a tradição do samba da dinastia do bamba Martinho José Ferreira, atualmente com 83 anos.

Das cinco músicas, somente uma, Namoradeira (Roque Ferreira e Grazielle, 1995) é regravação do repertório de Martinho, tendo sido apresentada pelo cantor no álbum Tá delícia, tá gostoso (1995). As outras quatro músicas são da lavra de Raoni.