O Distrito Federal recebeu, neste sábado (3), 40,1 mil doses da vacina contra Covid-19 da Janssen armazenadas de forma imprópria. De acordo com a Secretaria de Saúde, o imunizante, que necessita de apenas uma aplicação, chegou congelado e está “indisponível para uso”, no momento.

Em seguida, a secretaria disse que entrou em contato com o Ministério da Saúde, que passou a orientação de deixar toda a carga “em quarentena”. Agora, de acordo com a pasta, na segunda-feira (5), o órgão federal solicitará avaliação para checar se as doses ainda poderão ser usadas.

O G1 entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

A análise das doses será feita pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). A entidade vai verificar se ainda há estabilidade dos imunobiológicos e a aplicação deles continua segura.