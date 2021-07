No último final de semana, duas motocicletas com restrição de roubo e furto foram recuperadas pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) e pela Guarda Municipal (GML) e agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) em Lagarto.

O 7ºBPM recuperou uma Honda Fan, preta, de placa policial IAD-4186. O veículo havia sido roubado e estava abandonado em um matagal próximo a um riacho, situado no povoado Itaperinha, na zona rural de Lagarto. O caso ocorreu no último sábado, 03, e o veículo foi levado para a Delegacia Regional de Lagarto.

Ainda no último dia 03 de julho, uma operação integrada pela GML e DTTU resultou na recuperação de uma motocicleta com restrição de roubo e furto, que estava abandonada em uma estrada vicinal do trevo de acesso ao povoado Urubutinga. Eles ainda tentaram localizar o criminoso, mas não obtiveram sucesso.

“Após as devidas consultas, foi localizado o proprietário do veículo, que relatou ter sido abordado por dois indivíduos entre as cidades de Campo do Brito e São Domingos, que os marginais portavam uma espingarda e o teriam agredido com uma coronhada. Apesar da vítima não ter registrado a ocorrência, foi devidamente constatada a propriedade do veículo e o mesmo foi entregue ao seu dono”, relatou a GML.