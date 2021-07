Uma verdadeira viagem ao mundo de Gotham City e aos mistérios que envolvem o seu mais famoso morador é o tema das férias do RioMar Aracaju. De 1 de julho a 9 de agosto, o shopping acolhe o Museu do Batman, uma atração inédita e gratuita, que ficará instalada na Praça de Eventos Mar.

A atração, produzida para comemorar os 80 anos do Homem-Morcego, celebrados em 2019, chega ao shopping trazendo uma diversificada programação para a criançada, mas que também promete encantar os fãs de várias gerações de um dos heróis mais aclamados do Universo DC.

Bat-sinal, Gotham City e as aventuras do homem-morcego

O famoso símbolo, em forma de morcego, que convoca o Batman para as missões, irá despertar a curiosidade dos fãs que chegarem ao RioMar Aracaju. De 1º de julho a 9 de agosto, à noite, o centro de compras exibirá o lendário sinal luminoso na fachada, anunciando a presença do Homem-Morcego e convidando o público para conhecer o Museu do Batman e participar dessa experiência única.

Dentro de uma Gotham City cenográfica, o evento contempla o Museu de 80 anos do Batman – um espaço onde o público poderá rever trechos de filmes, as mais antigas HQs e conferir informações que resumem cada década de sucesso do Cavaleiro das Trevas. No Estúdio de Fotos, que conta com uma réplica do herói, o visitante poderá registar a experiência do passeio ao lado do Homem-Morcego. Já o Espaço Mini-Heróis é o cantinho especial do museu dedicado à diversão dos mais pequeninos.

Estações temáticas e espaços instagramáveis completam a Bat aventura

Durante o período das férias, o shopping estará vestido com a temática do super-herói. Nos corredores do mall, de 1º de julho a 1º de agosto, uma exposição de incríveis possantes fará alusão ao Batmóvel, veículo que imprime ainda mais estilo ao Homem-Morcego.

Nos dias 10, 17, 24 e 31 de julho, o RioMar receberá a visita de fãs caracterizados por seus heróis preferidos, na Praça de Eventos Mar. Juntos ao Batman, os cosplayers irão promover uma diversão pra lá de poderosa. O público poderá curtir a atração e registrar o momento com fotos incríveis!

E para que o público possa registrar o evento em super-selfies, uma réplica do ‘Beco do Batman’, localizado em São Paulo, irá aportar no corredor da loja Marisa, de 1º de julho a 1º de agosto. O espaço instagramável será grafitado por Don Kobe (@donkobe) e contará com a participação de Nicole Dantini (@dantinirabisca), Rizo Gonçalves (@rizogoncalvez) e Tela (@yosoymozart). O Beco do Batman é resultado de uma parceria entre a Casa das Tintas e o RioMar Aracaju.

A aventura poderá ficar mais divertida, com o game ‘Caça aos Vilões’. Para jogar, basta instalar o app do Riomar Aracaju Online, clicar no banner jogo, escolher o herói que deseja ser e percorrer o shopping à procura dos vilões para capturá-los.

Super Compra

Os fãs do Homem-Morcego ainda poderão levar um gift incrível para casa. Um super copo 2 em 1 do Batman, por apenas R$ 15 (desconto de 50 %), e mediante a apresentação de notas fiscais que somem R$ 150, em compras realizadas no RioMar Aracaju, no período de 1º a 18 de julho.

O gift pode ser retirado no posto de trocas, localizado na Praça de Eventos Mar no horário de funcionamento do shopping. Caso o cliente opte por não apresentar notas fiscais, o copo poderá ser comprado pelo valor de R$30 (sem desconto). Consulte regulamento completo em www.riomararacaju.com.br.