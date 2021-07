O atleta paulista Alison dos Santos, já classificado para os Jogos de Tóquio nos 400 metros com barreiras, venceu a prova na etapa de Estocolmo, na Suécia, da Liga Diamante (o principal circuito de competições da World Athletics). Aos 21 anos, o corredor completou a prova neste domingo (4) em 47.34 e bateu novamente o recorde continental. É o quarto recorde sul-americano do brasileiro em 2021.

A marca anterior era de 1º de julho, em Oslo, na Noruega, com 47.38. A primeira vez foi no dia 9 de maio, em Walnut, nos Estados Unidos, quando ele correu a prova em 47.68, baixando um recorde de 26 anos. O turco de origem cubana Yasmani Copelo foi o segundo, com 48.19. O jamaicano Kemar Nowatt fechou o pódio com 48.75. O último evento do brasileiro antes dos Jogos de Tóquio será na sexta-feira (9) em Mônaco. Além dele, praticamente todos os principais adversários na briga pela medalha olímpica estarão presentes.