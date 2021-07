Neste final de semana, um lagartense menor de idade de prenome Davi ganhou R$ 50.000,00 no sorteio do 4º Prêmio do Cajucap. O título de capitalização foi comprado na Tenda do Mercado Municipal de Lagarto.

Segundo Mharcyo Cruz, coordenador da Regional Lagarto do Cajucap, como Davi é menor de idade, o prêmio foi entregue a sua mãe, Eliana Santos Melo, na manhã desta segunda-feira, 05.

Cabe destacar que o valor do 4º Prêmio desta semana foi de R$ 100.000,00, mas teve que ser dividido entre o pequeno Davi e uma outra ganhadora do município de Barra dos Coqueiros, na grande Aracaju.

Além disso, outras cinco pessoas que compraram o Cajucap em Lagarto ganharam R$ 500,00 cada, por meio do Sorteio Gira Sergipe. Neste setor, três dos cinco contemplados foram de Riachão do Dantas.