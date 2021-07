Em entrevista concedida ao Jornal na Fan, na manhã desta terça-feira, 06, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), disse que rejeitou um convite feito por um intermediário do ex-presidente Lula (PT), para disputar o mandato de Senador da República em 2022.

“A proposta foi: ‘Gostaria de ter o governador Belivaldo Chagas como candidato a Senador da República com o apoio dele [Lula]’. E eu mandei dizer o seguinte: ‘Belivaldo Chagas não será candidato a nada, absolutamente nada, nas eleições de 2022′”, afirmou o governador.

Belivaldo também informou que seu projeto político é concluir o mandato de governador e “entregar Sergipe em ótimas condições ao futuro governador que será escolhido pelo povo”. Entretanto, ele destacou que possui “todo o respeito do mundo por Lula, mas quem vai discutir a sucessão em Sergipe é o grupo político e, ao final, será o povo”.

Ainda na entrevista, o governador de Sergipe disse que somente discutirá a política estadual para as eleições de 2022 no final deste ano. Contudo, ele afirmou que quem quiser se adiantar às tratativas que fique a vontade. “Se quiserem dialogar comigo, aguardem o final de setembro e até 15 de outubro, para a gente começar a discutir. Definir, comigo não! […] Eu não estou com pressa, mas quem estiver que tome suas decisões”, completou.