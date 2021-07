A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Educação, está reutilizando livros que seriam descartados para criação de bancos e bancadas. A unidade escolar escolhida foi a Escola Municipal Mateus José de Oliveira, localizada no Bairro Cidade Nova.

A iniciativa fez parte do Projeto Escola Sustentável, da Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Educação / Setor de Educação Ambiental, em parceria com o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Técnicos da secretaria de Educação orientam e acompanham o reaproveitamento do livro didático, após o ciclo de atendimento nas escolas da Rede Pública Municipal.

“Segundo o informe nº 06/2021 – COARE/FNDE, após a conclusão do ciclo de utilização os livros didáticos passam a fazer parte do acervo da escola. Com o apoio da Secretaria de Educação, a unidade de ensino precisa decidir o destino desse material, observando a responsabilidade com o meio ambiente e com a coletividade”, informou o secretário de Educação, professor Magson Almeida.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, é fundamental que sejam desenvolvidas ações de reaproveitamento, de doação à comunidade, de oferta para a reciclagem e, em último caso, de descarte apenas daqueles materiais que apresentam características que inviabilizam essas ou outras formas de reutilização.

“Lembramos que as ações voltadas para a sustentabilidade estão dentre os fundamentos do programa, que é responsabilidade de toda a comunidade escolar e evita o descarte de inúmeros livros didáticos desatualizados, após a conclusão do ciclo de atendimento”, concluiu a gestora.