Na manhã desta terça-feira, 06 de julho, um veículo acabou caindo e ficando preso em um bueiro que estava aberto, no bairro Cidade Nova, em Lagarto.

Segundo informações, o veículo acabou caindo no bueiro após este não ter sido avistado pelo condutor, já que estava cheio de lama e sem sinalização.

Diante do ocorrido, agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) de Lagarto estiveram no local, onde lavraram o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT), necessário para que o proprietário do veículo possa acionar o seguro e/ou exigir uma reparação judicial.