Uma nova frente fria chegou a Sergipe deve predominar no estado pelas próximas 12h. Por isso, na capital, as mínimas ficam entre 19ºC e 21ºC; no interior, elas variam entre 17ºC e 19°C.

Já no município de Riachão do Dantas, mais precisamente no povoado Palmares, por conta da sua altitude elevada, os termômetros podem registrar até 12°C.

A frente fria que provoca essas baixas temperaturas vem do Sul do país, segundo o meteorologista Overland Amaral, e vem trazendo também muita chuva, mais frequente à noite e na madrugada.

Por isso, para a próxima segunda-feira, 19 de julho, também é esperada a chegada de uma nova frente fria que deve permanecer no estado até o dia 22.